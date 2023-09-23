Шунин считает, что «Динамо» могло переломить ход игры со «Спартаком»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что бело-голубые не заслужили поражения в московском дерби в рамках девятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Результат негативный. Сегодня не хватило забитого гола. У нас были моменты, но не смогли взломать ворота соперника. Завтра будем разбирать. Могли сыграть по-другому и переломить ход игры, но не получилось», — заявил журналистам Шунин.

Гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0). 26-летний бельгиец отличился на шестой минуте. Ему ассистировал Александр Соболев.

Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Бело-голубые с 15 очками располагаются на четвёртой позиции.

Ранее Бонгонда заявил, что игру «Спартака» в матче с «Динамо» пока нельзя назвать оптимальной.