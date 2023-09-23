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Бонгонда: игру «Спартака» в матче с «Динамо» пока нельзя назвать оптимальной

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Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда считает, что красно-белые должны стараться в каждом матче улучшать игру.
Бонгонда: игру «Спартака» в матче с «Динамо» пока нельзя назвать оптимальной
  • Gettyimages.ru

«Здорово, что мы сегодня победили. Нельзя назвать нашу сегодняшнюю игру оптимальной. Мы много работаем на тренировках, идём вперёд», — цитирует Бонгонда «Матч ТВ».

Он также заявил, что счастлив, потому что «Спартак» уже в третий раз сыграл на ноль и выиграл в дерби.

«Мы неплохо начали сезон, но пропускали голы. Сейчас мы играем более сконцентрированно», — добавил Бонгонда.

Гол Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ. 26-летний бельгиец отличился на шестой минуте.

Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Бело-голубые с 15 очками располагаются на четвёртой позиции.

Ранее «Балтика» минимально победила «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ.

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