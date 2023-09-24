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Абаскаль: Пруцев заслужил место в стартовом составе «Спартака» в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль завил, что полузащитник Данил Пруцев своей игрой заслужил место в стартовом составе матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«В последних матчах Данил себя неплохо проявил. Он не так редко выходил на поле, был даже и в стартовом составе. Он набирает уверенность, которая необходима. Он заслужил сегодня место в стартовом составе», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0). 26-летний бельгиец отличился на шестой минуте. Ему ассистировал Александр Соболев.

Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Бело-голубые с 15 очками располагаются на четвёртой позиции.

Ранее Бонгонда заявил, что игру «Спартака» в матче с «Динамо» пока нельзя назвать оптимальной.

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