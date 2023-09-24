Шунин: переход в сильные европейские чемпионаты поможет карьерному росту игроков
«Безусловно, отъезд в сильный чемпионат является для футболиста профессиональным ростом, это логично», — цитирует Шунина ТАСС.
Он подчеркнул, что в связи с сегодняшней ситуацией, конечно, молодым футболистам тяжело прогрессировать.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по футболу сыграет с академиями «Сантоса» и «Палмейраса».