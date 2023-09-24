Шунин: переход в сильные европейские чемпионаты поможет карьерному росту игроков

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин поддержал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который посоветовал игрокам принимать предложения по работе от европейских команд.

«Безусловно, отъезд в сильный чемпионат является для футболиста профессиональным ростом, это логично», — цитирует Шунина ТАСС.

Он подчеркнул, что в связи с сегодняшней ситуацией, конечно, молодым футболистам тяжело прогрессировать.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по футболу сыграет с академиями «Сантоса» и «Палмейраса».















