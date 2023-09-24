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Шунин: переход в сильные европейские чемпионаты поможет карьерному росту игроков

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Капитан московского «Динамо» Антон Шунин поддержал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который посоветовал игрокам принимать предложения по работе от европейских команд.

«Безусловно, отъезд в сильный чемпионат является для футболиста профессиональным ростом, это логично», — цитирует Шунина ТАСС.

Он подчеркнул, что в связи с сегодняшней ситуацией, конечно, молодым футболистам тяжело прогрессировать.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по футболу сыграет с академиями «Сантоса» и «Палмейраса».





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