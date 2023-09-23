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Молодёжная сборная России по футболу сыграет с академиями «Сантоса» и «Палмейраса»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что молодёжная сборная сыграет с командами лучших бразильских академий.
Молодёжная сборная России по футболу сыграет с академиями «Сантоса» и «Палмейраса»
  • РИА Новости

«Они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых «Сантос» и «Палмейрас», — приводит слова Дюкова ТАСС.

В сентябре молодёжная сборная провела два товарищеских матча с командой Узбекистана.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков отметил важность проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Египтом.

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