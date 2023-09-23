Молодёжная сборная России по футболу сыграет с академиями «Сантоса» и «Палмейраса»
- РИА Новости
«Они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых «Сантос» и «Палмейрас», — приводит слова Дюкова ТАСС.
В сентябре молодёжная сборная провела два товарищеских матча с командой Узбекистана.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Дюков отметил важность проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Египтом.