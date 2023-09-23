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Российские самбисты завоевали 13 медалей в первый день Кубка мира в Нови-Саде

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Российские самбисты, выступавшие на Кубке мира в Нови-Саде (Сербия) под флагом и гимном международной федерации (FIAS), завоевали 11 медалей, шесть из которых — золотые.
Российские самбисты завоевали 13 медалей в первый день Кубка мира в Нови-Саде
  • © Пресс-служба FIAS

В спортивном самбо не было равных Ольге Полыгаловой (до 50 кг), Екатерине Цыберт (до 59 кг), Ольге Михеевой (свыше 80 кг) и Роману Желтову (свыше 98 кг).

София Емелюкова (до 50 кг), Малик Гаджимурадов (до 71 кг), Денис Суханов (до 88 кг) довольствовались серебром, а Гульфия Мухтарова (до 59 кг) и Али Турсунов (до 71 кг) — бронзой.

В боевом самбо на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Павел Мальковский (до 64 кг) и Ованес Абгорян (до 79 кг), взявшие в финалах верх над соотечественниками Виталием Боевым и Алексеем Ивановым соответственно. 

Самую эффектную победу в первый день одержал «боевик» Марино Дуганджик, представляющий Боснию и Герцеговину в категории до 98 кг. Он уступал со счётом 3:6 самбисту из Казахстана Аскару Абдулле, но на последних секундах провёл приём на четыре балла и принёс своей стране первое золото в истории.

Также соревнования запомнились триумфами казахстанцев Арнура Куатая (до 71 кг) и Яламана Коишубаева (до 88 кг), одержавших в своих финалах эффектные победы над россиянами.

Генеральным партнёром турнира выступила компания «Роснефть», а официальным — Банк ВТБ.

Напомним, что четырёхкратный чемпион мира и посол Международной федерации самбо (FIAS) обратился с приветственным словом к тренерам, спортсменам и организаторам Кубка мира в Нови-Саде.

Ранее сообщалось, что Ольга Михеева стала победительницей Кубка мира в Нови-Саде, ни разу не появившись на ковре.

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