Фёдор Емельяненко: русские и сербы — братья во веки веков

Четырёхкратный чемпион мира и посол Международной федерации самбо (FIAS) обратился с приветственным словом к тренерам, спортсменам и организаторам Кубка мира в Нови-Саде.

«Сердечно приветствую всех участников Кубка мира по самбо в прекрасном сербском городе Нови-Сад. В эти дни каждый из вас сможет погрузиться в атмосферу настоящего спортивного праздника. Вас ждут незабываемые эмоции, захватывающие поединки, борьба до последней секунды, демонстрация силы духа и воли к победе. Талантливые и титулованные самбисты из разных стран мира выйдут на ковёр, чтобы побороться за звание сильнейших спортсменов в 21-й весовой категории по спортивному и боевому самбо. Уверен, это будет яркий и зрелищный турнир.

Хочу поблагодарить Федерацию самбо Сербии за организацию Кубка мира, успешное продвижение вида спорта в этой прекрасной стране и заметный рост мастерства местных самбистов. Вы проделали по-настоящему большую работу! Желаю успехов всем спортсменам, всем участникам соревнований. Боритесь, побеждайте и занимайтесь самбо! До скорой встречи на просторах Сербии! Русские и сербы — братья во веки веков», — сказал Емельяненко.

В ноябре 2022-го Последний император заявил, что после заключительного боя в карьере по правилам MMA с американцем Райаном Бейдером рассмотрит возможность выступления на одном из турниров по боевому самбо.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России принял заявление об отставке с поста главы организации от Фёдора Емельяненко.



