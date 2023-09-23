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Российская самбистка выиграла Кубок мира в Нови-Саде до начала турнира

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Российская самбистка Ольга Михеева стала победительницей Кубка мира в Нови-Саде, ни разу не появившись на ковре.
Российская самбистка выиграла Кубок мира в Нови-Саде до начала турнира

    21-летняя россиянка, выигравшая в 2022-м молодёжные чемпионаты страны и мира, оказалась единственной женщиной, которая заявилась на турнир в весе свыше 80 кг, ввиду чего ей автоматически досталась золотая награда.

    Помимо подопечной Максима Федосеева, в первый день турнира за награды также поборются Ольга Полыгалова и София Емелюкова (до 50 кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг), Али Турсунов и Малик Гаджимурадов (до 71 кг), Денис Суханов (до 88 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг) в спортивном самбо, Павел Мальковский и Виталий Боев (до 64 кг), и Алексей Иванов и Ованас Абгорян (до 79 кг).

    Напомним, что в августе на Кубке мира в Чолпон-Ате (Киргизия) отечественные самбисты завоевали 32 медали (15 золотых, десять серебряных и семь бронзовых).

    Турнир в Нови-Саде продлится до 24 сентября.

    Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин остался доволен результатами своих подопечных на Играх стран СНГ 2023 года в Белоруссии.

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