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Трошкин: российские самбисты выполнили поставленную задачу на Играх стран СНГ

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Главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин остался доволен результатами своих подопечных на II Играх стран СНГ 2023 года в Белоруссии.

«Задачей нашей самбистской команды было внести как можно больше медалей в общую копилку нашей российской делегации на Играх. Из 14 разыгранных комплектов наград мы завоевали 14 медалей — поставленная задача выполнена», — цитирует Трошкина ТАСС.

По его словам, каждый российский самбист возвращается домой с трофеем Игр.

Сборная России по самбо выиграла шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа с участием более 2 тыс. спортсменов из 22 стран. Состязания проводились в открытом формате. Всего в ходе соревнований было разыграно 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определили в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт Игр стран СНГ с 288 медалями.

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