Сборная России выиграла медальный зачёт Игр стран СНГ с 288 медалями

Российские спортсмены стали победителями медального зачёта на II Играх стран СНГ в Белоруссии.

Спортсмены из России завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград. На втором месте расположилась команда Белоруссии с 236 наградами (48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых). Тройку замкнули спортсмены из Узбекистана (105; 28—25—52).

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона.