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Сборная России выиграла медальный зачёт Игр стран СНГ с 288 медалями

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Российские спортсмены стали победителями медального зачёта на II Играх стран СНГ в Белоруссии.
Сборная России выиграла медальный зачёт Игр стран СНГ с 288 медалями
  • Gettyimages.ru

Спортсмены из России завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград. На втором месте расположилась команда Белоруссии с 236 наградами (48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых). Тройку замкнули спортсмены из Узбекистана (105; 28—25—52).

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона.

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