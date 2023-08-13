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Морозов: для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона

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Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона.
Морозов: для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона
  • РИА Новости

«Для многих спортсменов наших команд здесь была серьёзнейшая проверка, мы везли состав, который действительно готовился к этим играм. Для многих это был главный старт в этом сезоне.

130 золотых медалей? Едем сегодня на закрытие с хорошим настроением», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе 3×3 на Играх стран СНГ.

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