Морозов: для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона
- РИА Новости
«Для многих спортсменов наших команд здесь была серьёзнейшая проверка, мы везли состав, который действительно готовился к этим играм. Для многих это был главный старт в этом сезоне.
130 золотых медалей? Едем сегодня на закрытие с хорошим настроением», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».
Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе 3×3 на Играх стран СНГ.