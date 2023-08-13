Морозов: для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона.

«Для многих спортсменов наших команд здесь была серьёзнейшая проверка, мы везли состав, который действительно готовился к этим играм. Для многих это был главный старт в этом сезоне.

130 золотых медалей? Едем сегодня на закрытие с хорошим настроением», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе 3×3 на Играх стран СНГ.