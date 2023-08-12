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Сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе 3×3 на Играх стран СНГ

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В Минске (Белоруссия) завершились соревнования по баскетболу 3×3, ставшие частью II Игр стран СНГ.
Сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе 3×3 на Играх стран СНГ
  • Gettyimages.ru

В мужском турнире победу праздновали игроки первой белорусской команды. Второе место заняла Россия, в составе которой выступали Павел Морозов, Леонид Тарасов, Григорий Тучков и Иван Чиганов.

В женских соревнованиях победили российские баскетболистки. В составе команды играли Яна Эльберг, Анастасия Олаири Косу, Анастасия Щеколдина и Мария Яцемирская.

Напомним, что Игры завершатся 14 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 27 наград в седьмой медальный день на Играх стран СНГ.

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