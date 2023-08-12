Сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе 3×3 на Играх стран СНГ
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В мужском турнире победу праздновали игроки первой белорусской команды. Второе место заняла Россия, в составе которой выступали Павел Морозов, Леонид Тарасов, Григорий Тучков и Иван Чиганов.
В женских соревнованиях победили российские баскетболистки. В составе команды играли Яна Эльберг, Анастасия Олаири Косу, Анастасия Щеколдина и Мария Яцемирская.
Напомним, что Игры завершатся 14 августа.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 27 наград в седьмой медальный день на Играх стран СНГ.