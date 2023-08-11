Узнать больше

Сборная России завоевала 27 наград в седьмой медальный день на Играх стран СНГ

Короткая ссылка
Сборная России завоевала 27 наград в седьмой медальный день на вторых Играх стран СНГ в Белоруссии.

В седьмой медальный день сборная России завоевала 27 медалей: 14 золотых, десять серебряных и три бронзовых.

Всего в активе российской команды теперь 204 награды (103 золотых, 65 серебряных, 36 бронзовых).

На второй позиции располагается национальная команда Белоруссии (30—48—83), на третьей — сборная Узбекистана (15—15—39).

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее сборная России завоевала золотые медали во всех семи финалах на соревнованиях по плаванию на вторых Играх стран СНГ в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить