Сборная России завоевала 27 наград в седьмой медальный день на Играх стран СНГ

Сборная России завоевала 27 наград в седьмой медальный день на вторых Играх стран СНГ в Белоруссии.

В седьмой медальный день сборная России завоевала 27 медалей: 14 золотых, десять серебряных и три бронзовых.

Всего в активе российской команды теперь 204 награды (103 золотых, 65 серебряных, 36 бронзовых).

На второй позиции располагается национальная команда Белоруссии (30—48—83), на третьей — сборная Узбекистана (15—15—39).

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее сборная России завоевала золотые медали во всех семи финалах на соревнованиях по плаванию на вторых Играх стран СНГ в Белоруссии.