Россияне завоевали восемь золотых медалей в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ

Сборная России завоевала золотые медали во всех семи финалах на соревнованиях по плаванию на II Играх стран СНГ в Белоруссии.

Первые места заняли Софья Дьякова (на дистанции 400 м вольным стилем), Виктория Миронова (100 м баттерфляем), Виктория Блинова (200 м брассом), Роман Жидков (100 м вольным стилем), Ярослав Лозе (200 м на спине), Анатолий Гусенков (комплексное плавание на 200 м), сборная России (эстафеты — 4 × 100 м вольным стилем среди женщин и мужчин).

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа с участием более 2000 спортсменов из 22 стран. Соревнования проводятся в открытом формате. Всего в ходе Игр разыгрывается 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ.