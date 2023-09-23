Футболист «Динамо» Бителло: у меня нет проблем с адаптацией в России

Футболист московского «Динамо» Бителло рассказал, как быстро он адаптируется к игре в чемпионате России.

«Я считаю, что довольно быстро адаптируюсь, у меня нет проблем с общением, и уже выходил в старте. В повседневной жизни тоже всё спокойно, правда, особо никуда не хожу», — заявил Бителло журналистам.

В сезоне-2023/24 полузащитник провёл за «Динамо» два матча во всех турнирах и забил один мяч. 23-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми в сентябре 2023 года. Его соглашение со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в €7 млн.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что бело-голубые не заслужили поражения в московском дерби в рамках девятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».