Узнать больше

Футболист «Динамо» Бителло: у меня нет проблем с адаптацией в России

Короткая ссылка
Футболист московского «Динамо» Бителло рассказал, как быстро он адаптируется к игре в чемпионате России.

«Я считаю, что довольно быстро адаптируюсь, у меня нет проблем с общением, и уже выходил в старте. В повседневной жизни тоже всё спокойно, правда, особо никуда не хожу», — заявил Бителло журналистам.

В сезоне-2023/24 полузащитник провёл за «Динамо» два матча во всех турнирах и забил один мяч. 23-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми в сентябре 2023 года. Его соглашение со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в €7 млн.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что бело-голубые не заслужили поражения в московском дерби в рамках девятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить