Узнать больше

Абаскаль выразил надежду, что Селихов восстановится к матчу с «Крыльями»

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травме голкипера красно-белых Александра Селихова.

«Надеюсь, восстановится к Самаре. Мы оба хотели, чтобы вратарь продолжил игру, но доктора сказали, что это невозможно. Почувствовал боль в спине, решили не рисковать», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ». 

Селихов был заменён в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» из-за повреждения спины. Вместо Селихова на поле во втором тайме вышел Александр Максименко.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на четвёртой позиции.

Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что статус капитана никак не сказывается на атакующем полузащитнике Квинси Промесе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить