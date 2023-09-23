Абаскаль выразил надежду, что Селихов восстановится к матчу с «Крыльями»
«Надеюсь, восстановится к Самаре. Мы оба хотели, чтобы вратарь продолжил игру, но доктора сказали, что это невозможно. Почувствовал боль в спине, решили не рисковать», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Селихов был заменён в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» из-за повреждения спины. Вместо Селихова на поле во втором тайме вышел Александр Максименко.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на четвёртой позиции.
Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что статус капитана никак не сказывается на атакующем полузащитнике Квинси Промесе.