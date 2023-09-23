Хлусевич: капитанская повязка никак не изменила Промеса

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич после победы над «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что статус капитана никак не сказался на Квинси Промесе.

«Квинси Промес всегда лидер на поле, который подсказывает и помогает. Он никак не изменился после получения капитанской повязки», — передаёт слова Хлусевича корреспондент RT.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник красно-белых Тео Бонгонда (6-я минута).

Таким образом, «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на четвёртой позиции.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс объяснил, почему команде не удалось забить больше одного мяча в матче с «Динамо».