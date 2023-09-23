Узнать больше

Хлусевич: капитанская повязка никак не изменила Промеса

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич после победы над «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что статус капитана никак не сказался на Квинси Промесе.

«Квинси Промес всегда лидер на поле, который подсказывает и помогает. Он никак не изменился после получения капитанской повязки», — передаёт слова Хлусевича корреспондент RT. 

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник красно-белых Тео Бонгонда (6-я минута).

Таким образом, «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на четвёртой позиции.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс объяснил, почему команде не удалось забить больше одного мяча в матче с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить