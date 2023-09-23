Хавбек «Спартака» Мартинс: нужно продолжать работать, а не думать о цифрах

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился эмоциями от победы в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Сложно было сохранять голову холодной и не спешить. Мы забили быстрый мяч, это стало вызовом для нас. Нужно продолжать работать, не думать о цифрах и сериях, а просто делать то, что мы умеем», — цитирует Мартинса «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник красно-белых Тео Бонгонда (6-я минута).

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 15 очками располагается на четвёртой позиции.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что красно-белые должны стараться в каждом матче улучшать игру.