Новицкий: Чиризано стоит задуматься над тем, чего ему хочется самому

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о перспективах фигуриста Дарио Чиризано.

«В России сейчас довольно много хороших девочек, и если Чиризано решит вернуться, у него будет неплохой выбор. Но, на мой взгляд, в первую очередь Дарио стоит задуматься над тем, чего ему хочется самому — продолжать кататься или, может, заниматься чем-то другим. Когда он определится, тогда можно приступать к выбору партнёрши: пробовать кататься, смотреть, нравится ли человек по характеру, получится ли сработаться. Потому что пока не попробуешь, не узнаешь, есть ли перспектива», — заявил Новицкий RT.

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года. После этого он начал кататься с Цимловой.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной, но российская сторона отказала рождённому в Италии спортсмену.

Ранее сообщалось, что ФФККР отказала Чиризано в переходе в сборную Италии.