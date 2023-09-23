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Фомичёв победил Жангоразова в главном поединке турнира TOP DOG 23

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Боец полутяжёлой весовой категории Олег Фомичёв нанёс поражение Исламу Жангоразову в главном поединке турнира TOP DOG 23.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой 26-летнего спортсмена из Волгограда единогласным решением судей.

В со-главном бою вечера бывший чемпион TOP DOG Марсель Ханов победил Ивана Матвеева во втором раунде ввиду отказа соперника продолжать схватку.

В других поединках вечера Алексей Мельников взял реванш у Мурада Арцулаева. Кантемир Калажоков победил Наби Гаджиева и стал обязательным претендентом на перстень в полусреднем весе, а Суламбек Шахгириев оказался сильнее Адилжана Сандибекова.

Ранее Фомичёв заявил, что среди пауэрлифтеров его впечатляет Денис Цыпленков.

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