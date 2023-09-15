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Фомичёв заявил, что среди пауэрлифтеров его впечатляет Цыпленков

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Действующий чемпион TOP DOG в полутяжёлом весе Олег Фомичёв заявил, что среди пауэрлифтеров его особенно впечатляет Денис Цыпленков.
Фомичёв заявил, что среди пауэрлифтеров его впечатляет Цыпленков
  • Gettyimages.ru

«Вдохновило ли меня, как и многих, шоу «Самый сильный человек»?  Конечно, смотрел его. Лично меня всегда впечатлял Денис Цыпленков. У него нереальные руки, он ещё и армрестлер. Очень сильный мужик. Всегда восхищался им.

Не думал ли сам попробовать себя в чём-то подобном? Пока нет. Но, когда завяжу с боями (рано или поздно это произойдёт), сосредоточусь на «физике». Хочу быть сильным, служить примером сыну, окружающим. Как закончу, буду просто качать банки», — заявил Фомичёв в интервью RT.

Ранее Фомичёв рассказал, по какой причине не отдаёт сына в секцию бокса.

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