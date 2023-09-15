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Фомичёв: я за то, чтобы ребёнок посещал секции с удовольствием, не из-под палки

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Действующий чемпион TOP DOG в полутяжёлом весе Олег Фомичёв рассказал, по какой причине не отдаёт сына в секцию бокса.
Фомичёв: я за то, чтобы ребёнок посещал секции с удовольствием, не из-под палки
  • Gettyimages.ru

«Он танцует брейк-данс и плавает — по три раза в неделю. Я за то, чтобы ребёнок посещал секции с удовольствием, не из-под палки. Моему сыну нравится танцевать, а я в этом его полностью поддерживаю. Если хочет, пусть делает это. Конечно, я мог бы отдать его в бокс. Но он получил бы по голове, пришёл и сказал бы: «Пап, зачем мне это?» А сейчас все рады.

У него дома висит груша, временами бьёт по ней. Естественно, показываю, как правильно это делать. Но танцевать ему нравится больше. Уже дважды выступал на соревнованиях, сейчас снова готовится», — заявил Фомичёв в интервью RT.

Ранее Фомичёв рассказал, почему не думал о переходе в смешанные единоборства.

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