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Дивеев — о тренировках после травмы: постепенно работать легче становится

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своём восстановлении после травмы.
Дивеев — о тренировках после травмы: постепенно работать легче становится
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Тренируюсь до сегодняшнего дня. Постепенно работать легче становится. Самое сложное для меня «байк», удерживать необходимый пульс. А самое лёгкое — приезжать на тренировки. А так всё тяжело. Восстанавливаюсь шаг за шагом, постепенно. Тьфу‑тьфу, всё хорошо», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, что россиянин успешно перенёс операцию на голеностопе. Травму игрок получил во время матча за Суперкубок России с «Зенитом». 

Ранее врач‑реабилитолог Игорь Степанов рассказал о сроках восстановления защитника Игоря Дивеева после повреждения.

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