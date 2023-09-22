Дивеев — о тренировках после травмы: постепенно работать легче становится

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Тренируюсь до сегодняшнего дня. Постепенно работать легче становится. Самое сложное для меня «байк», удерживать необходимый пульс. А самое лёгкое — приезжать на тренировки. А так всё тяжело. Восстанавливаюсь шаг за шагом, постепенно. Тьфу‑тьфу, всё хорошо», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, что россиянин успешно перенёс операцию на голеностопе. Травму игрок получил во время матча за Суперкубок России с «Зенитом».

Ранее врач‑реабилитолог Игорь Степанов рассказал о сроках восстановления защитника Игоря Дивеева после повреждения.