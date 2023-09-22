Врач‑реабилитолог Степанов: в этом календарном году Дивеев точно не сыграет

Врач‑реабилитолог футбольного клуба ЦСКА Игорь Степанов рассказал о сроках восстановления защитника Игоря Дивеева после повреждения.

«Когда Игорь получил повреждение, были шутки на эту тему: «Опять ты? Надоел! Сколько можно! Детей крестить скоро вместе будем». В этом календарном году он точно не сыграет», — цитирует Степанова «Матч ТВ».

Специалист также отметил, что игрок приступит к официальным матчам уже в весенней части сезона. По его словам, Дивеев тренируется пять раз в неделю, один день — физиотерапия, один выходной.

23-летний россиянин успешно перенёс операцию на голеностопе. Травму игрок получил во время матча за Суперкубок России с «Зенитом».

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, высказался о его восстановлении после травмы.