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Врач‑реабилитолог Степанов: в этом календарном году Дивеев точно не сыграет

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Врач‑реабилитолог футбольного клуба ЦСКА Игорь Степанов рассказал о сроках восстановления защитника Игоря Дивеева после повреждения.
Врач‑реабилитолог Степанов: в этом календарном году Дивеев точно не сыграет
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Когда Игорь получил повреждение, были шутки на эту тему: «Опять ты? Надоел! Сколько можно! Детей крестить скоро вместе будем». В этом календарном году он точно не сыграет», — цитирует Степанова «Матч ТВ».

Специалист также отметил, что игрок приступит к официальным матчам уже в весенней части сезона. По его словам, Дивеев тренируется пять раз в неделю, один день — физиотерапия, один выходной.

23-летний россиянин успешно перенёс операцию на голеностопе. Травму игрок получил во время матча за Суперкубок России с «Зенитом». 

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, высказался о его восстановлении после травмы.

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