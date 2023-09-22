Врач‑реабилитолог Степанов: в этом календарном году Дивеев точно не сыграет
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«Когда Игорь получил повреждение, были шутки на эту тему: «Опять ты? Надоел! Сколько можно! Детей крестить скоро вместе будем». В этом календарном году он точно не сыграет», — цитирует Степанова «Матч ТВ».
Специалист также отметил, что игрок приступит к официальным матчам уже в весенней части сезона. По его словам, Дивеев тренируется пять раз в неделю, один день — физиотерапия, один выходной.
23-летний россиянин успешно перенёс операцию на голеностопе. Травму игрок получил во время матча за Суперкубок России с «Зенитом».
Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, высказался о его восстановлении после травмы.