Агент Дивеева: восстановление Игоря раньше сроков невозможно

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о его восстановлении после травмы.

«Восстановление Игоря раньше сроков — такое невозможно. Футболист себя чувствует нормально, реабилитация идёт по плану, но во избежание рецидива нужно сдерживать сроки. Это не значит, что восстановление задерживается, но и торопиться тоже нельзя», — цитирует Ерёмина Sport24.

Дивеев в сезоне-2022/23 забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов сообщил, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.

Ранее бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и самарскими «Крыльями Советов».