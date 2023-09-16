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Масалитин: по игре ЦСКА есть большие вопросы

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и самарскими «Крыльями Советов».

«Свою роль сыграли замены. При удалении Роши больше претензий к Чалову со своей передачей. После удаления ЦСКА преобразился, пошли комбинации и розыгрыши. То, что отыгрались с 0:2, — здорово. Но по игре есть большие вопросы», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

На 62-й минуте игры красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. На 91-й минуте с поля был удалён защитник самарской команды Александр Солдатенков.

Таким образом, красно-синие набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-зелёные с 15 очками расположились на второй строчке.

Ранее защитник ЦСКА Келлвен высказался о ничейном результате в матче с «Крыльями Советов».

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