Масалитин: по игре ЦСКА есть большие вопросы
«Свою роль сыграли замены. При удалении Роши больше претензий к Чалову со своей передачей. После удаления ЦСКА преобразился, пошли комбинации и розыгрыши. То, что отыгрались с 0:2, — здорово. Но по игре есть большие вопросы», — цитирует Масалитина «Чемпионат».
Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
На 62-й минуте игры красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. На 91-й минуте с поля был удалён защитник самарской команды Александр Солдатенков.
Таким образом, красно-синие набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-зелёные с 15 очками расположились на второй строчке.
Ранее защитник ЦСКА Келлвен высказался о ничейном результате в матче с «Крыльями Советов».