Менеджер Фьюри: ждите подарок на Рождество от саудовцев
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«Я не могу разглашать ничего, что происходит в данный момент, но если бы у вас был список рождественских желаний с одним боем, который вы бы хотели увидеть в тяжёлом весе, это вполне может произойти. Я собираюсь сказать следующее: саудовцы сделают Рождество реальностью — это всё, что я могу сказать», — сказал Браун на YouTube-канале The Fight with Teddy Atlas.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Фрэнсис Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.
Поединок по боксу между бойцами пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке с украинцем Александром Усиком.