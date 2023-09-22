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Менеджер Фьюри: ждите подарок на Рождество от саудовцев

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Спенсер Браун, менеджер британского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, рассказал, что его подопечный может провести поединок в конце года.
Менеджер Фьюри: ждите подарок на Рождество от саудовцев
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Hyde

«Я не могу разглашать ничего, что происходит в данный момент, но если бы у вас был список рождественских желаний с одним боем, который вы бы хотели увидеть в тяжёлом весе, это вполне может произойти. Я собираюсь сказать следующее: саудовцы сделают Рождество реальностью — это всё, что я могу сказать», — сказал Браун на YouTube-канале The Fight with Teddy Atlas.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Фрэнсис Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. 

Поединок по боксу между бойцами пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке с украинцем Александром Усиком.

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