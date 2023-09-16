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Фьюри: Усик — маленький украинский бомж, мне не интересен бой с ним

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Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Усик — маленький украинский бомж, мне не интересен бой с ним. Это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Боксёр признался, что ищет самый большой гонорар.

«Усик — обычный иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому поединок с ним сложно продать. Я ищу американца. Наверное, попробую устроить бой с Джоном Джонсоном», — сказал он.

На счету 34-летнего британца 33 победы и одна ничья в 34 боях. У 36-летнего украинского боксёра 20 побед в 20 поединках.

Ранее сообщалось, что Усик обвинил Фьюри в трусости.

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