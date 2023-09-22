UCI снял запрет с велогонщика Лаптева на выступления в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение снять запрет с Савелия Лаптева на выступление в нейтральном статусе.

«Переписку вёл сам спортсмен, но уведомление о снятии запрета мы получили», — приводит слова Федерации велосипедного спорта России «Матч ТВ».

8 августа стало известно, что велогонщики Евланова, Самусев и Кирильцев получили нейтральный статус от UCI.

Напомним, что Международный союз велосипедистов в мае последовал рекомендациям МОК и допустил россиян для выступления в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российские велогонщики отказались от предложений других сборных.