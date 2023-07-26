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Российские велогонщики отказались от предложений других сборных

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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что российские велогонщики отвергли предложения других национальных команд.
Российские велогонщики отказались от предложений других сборных
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

«Попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие сборные велогонщики и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — приводит слова Ковпанца РИА Новости.

Также тренер рассказал об атмосфере в команде.

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось», — сказал он.

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян для выступления в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее глава UCI Давид Лапартьян сообщил, что Великобритания может лишиться турниров из-за запрета на въезд в страну россиян.

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