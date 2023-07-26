Российские велогонщики отказались от предложений других сборных
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«Попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие сборные велогонщики и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — приводит слова Ковпанца РИА Новости.
Также тренер рассказал об атмосфере в команде.
«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось», — сказал он.
Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян для выступления в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее глава UCI Давид Лапартьян сообщил, что Великобритания может лишиться турниров из-за запрета на въезд в страну россиян.