Российские велогонщики отказались от предложений других сборных

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что российские велогонщики отвергли предложения других национальных команд.

«Попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие сборные велогонщики и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — приводит слова Ковпанца РИА Новости.

Также тренер рассказал об атмосфере в команде.

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось», — сказал он.

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян для выступления в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее глава UCI Давид Лапартьян сообщил, что Великобритания может лишиться турниров из-за запрета на въезд в страну россиян.