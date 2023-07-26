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Великобританию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян

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Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян сообщил, что Великобритания может лишиться велотурниров из-за запрета на въезд в страну российских спортсменов.

«Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в проведении крупных международных соревнований, я чувствую себя обязанным выразить нашу обеспокоенность тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI», — приводит письмо Лапартьяна The Times.

Напомним, что Международный союз велосипедистов наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря организации.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец рассказал, что у российских спортсменов нет шансов принять участие в Олимпиаде в Париже.

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