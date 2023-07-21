Тренер Ковпанец сообщил, что у российских велогонщиков нет шансов поехать на Олимпиаду-2024

Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец рассказал, что у российских спортсменов нет шансов принять участие в Олимпиаде в Париже.

«Вообще никаких шансов попасть в Париж. Они выключили нас из Олимпийских игр. Мы бы могли там достойно выступить, ребята показывают быстрые секунды. С такими результатами можно было бы выступать и на чемпионате мира, зарабатывать очки в рейтинге. Мотивация у наших спортсменов есть, как ни странно, и молодёжь хорошо выступают», — приводит слова Ковпанеца РИА Новости.

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря организации.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Тарасова выразила надежду на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2024.