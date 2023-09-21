Валиева опубликовала фото в честь Дня зарождения российской государственности

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала фото в социальных сетях, где поздравила подписчиков с Днём зарождения российской государственности.

«Друзья, сегодня важный день! 21 сентября мы отмечаем День зарождения российской государственности. 1161 год назад случилось то, что объединило нас и сделало одной большой семьёй — Рюрик, основатель первой русской династии, стал княжить в Новгороде», — написала Валиева в Telegram-канале.

На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.

Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее Валиева рассказала о своей новой произвольной программе, которую она показала на контрольных прокатах сборной России.