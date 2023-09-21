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Россиянин Кабалоев пробился в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе

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Российский борец греко‑римского стиля Виталий Кабалоев вышел в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Белграде.
Россиянин Кабалоев пробился в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

Кабалоев досрочно победил китайца Юнфея Ху со счётом 8:0 в весовой категории до 55 кг.

В следующей стадии турнира Кабалоев встретится с Артёмом Деляну из Молдавии.

Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что чемпионы мира по борьбе Сидаков и Усманов справились с жуткими условиями.

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