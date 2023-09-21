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Тен Хаг: хорошо, что Онана взял вину на себя за поражение «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слова вратаря команды Андре Онана, который взял вину на себя за поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА от «Баварии».

«Это хорошо, что он взял вину на себя, но речь идёт о команде. Если один игрок допустит ошибку, это не значит, что всё кончено, всё пропало. Мы должны верить в команду», — цитирует тен Хага BBC.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Баварии». «Бавария» набрала три очка и занимает первое место в группе А. У англичан ноль очков.

Ранее сообщалось, что Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере.

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