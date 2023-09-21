Тен Хаг: хорошо, что Онана взял вину на себя за поражение «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слова вратаря команды Андре Онана, который взял вину на себя за поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА от «Баварии».

«Это хорошо, что он взял вину на себя, но речь идёт о команде. Если один игрок допустит ошибку, это не значит, что всё кончено, всё пропало. Мы должны верить в команду», — цитирует тен Хага BBC.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Баварии». «Бавария» набрала три очка и занимает первое место в группе А. У англичан ноль очков.

Ранее сообщалось, что Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере.