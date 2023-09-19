Чернов признался, что не хотел грубо сыграть против футболиста «Пари НН» Александрова
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«Ничего такого. Просто нечаянно попал. Так ему и сказал. Потом извинился», — заявил 27-летний игрок журналистам.
При этом Чернов дал понять, что его возможное удаление было бы справедливым решением.
«Но против меня тоже пару раз грубо сыграли. Но я не говорил ничего судье. Это игровые моменты», — заключил футболист.
«Пари НН» в матче четвёртого тура группы D на своём поле с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подверг критике судейство в матче со «Спартаком» в Кубке России.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».