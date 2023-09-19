Чернов признался, что не хотел грубо сыграть против футболиста «Пари НН» Александрова

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов дал понять, что непреднамеренно сыграл опасно в эпизоде с футболистом обороны нижегородского «Пари НН» Виктором Александровым в матче Кубка России.

«Ничего такого. Просто нечаянно попал. Так ему и сказал. Потом извинился», — заявил 27-летний игрок журналистам.

При этом Чернов дал понять, что его возможное удаление было бы справедливым решением.

«Но против меня тоже пару раз грубо сыграли. Но я не говорил ничего судье. Это игровые моменты», — заключил футболист.

«Пари НН» в матче четвёртого тура группы D на своём поле с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подверг критике судейство в матче со «Спартаком» в Кубке России.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».