Узнать больше

«Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что нижегородская команда попросит экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрать работу арбитров матча Кубка страны со «Спартаком».
«Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»
  • РИА Новости

«К сожалению, судья позволял игрокам «Спартака» слишком многое. Мы намерены обратиться в ЭСК с целью получить объяснение по этому и другим спорным эпизодам», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что руководство и тренерский штаб нижегородского клуба своих игроков будет защищать.

«Если футболиста бьют в челюсть, то, по нашему мнению, должно быть наказание. Однако судья проигнорировал явный удар», — добавил Кондратов.

«Пари НН» в матче четвёртого тура группы D на своём поле с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подверг критике судейство в матче со «Спартаком» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить