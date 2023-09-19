«Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»
- РИА Новости
«К сожалению, судья позволял игрокам «Спартака» слишком многое. Мы намерены обратиться в ЭСК с целью получить объяснение по этому и другим спорным эпизодам», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что руководство и тренерский штаб нижегородского клуба своих игроков будет защищать.
«Если футболиста бьют в челюсть, то, по нашему мнению, должно быть наказание. Однако судья проигнорировал явный удар», — добавил Кондратов.
«Пари НН» в матче четвёртого тура группы D на своём поле с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подверг критике судейство в матче со «Спартаком» в Кубке России.