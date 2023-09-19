Юран раскритиковал судейство в матче «Пари НН» со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подверг критике судейство в матче со «Спартаком» в Кубке России.

«Посмотрите, на десятой минуте Александрова бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует. Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на десятой минуте!» — сказал Юран.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе «Спартака» мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (92-я), Квинси Промес (90 + 6).

Таким образом, «Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. «Пари НН» с двумя очками располагается на последней строчке.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сказал о том, что рад за своего бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева, который перешёл в «Аль-Вахду» из ОАЭ.