Джикия — о переходе Бакаева в «Аль-Вахду»: у него в «Зените» не получилось

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рад за своего бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева, который перешёл в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

«У него в «Зените» не получилось, но это жизнь. Где бы он ни играл, всё будет нормально. Мы обязательно созвонимся с ним потом, он расскажет мне про Эмираты», — заявил Джикия журналистам.

По его словам, периодическая смена команд — это часть работы футболистов.

«Такое бывает. Перезагрузится, расставит приоритеты, и всё будет хорошо. Он один из первых, кто уехал туда. Давайте пожелаем ему удачи», — добавил защитник «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака» перешёл из «Зенита» в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена.

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева.