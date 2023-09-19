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Гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева

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Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе прокомментировал решение подписать арендное соглашение с полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым.
Гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева
  • РИА Новости

«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», — цитирует Алхнайе Sport24.

Игрок перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена.

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее в «Аль-Вахде» подтвердили переход Бакаева в клуб.

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