Гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева
- РИА Новости
«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», — цитирует Алхнайе Sport24.
Игрок перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена.
27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.
Ранее в «Аль-Вахде» подтвердили переход Бакаева в клуб.