Гендиректор клуба из ОАЭ пояснил решение арендовать Бакаева

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе прокомментировал решение подписать арендное соглашение с полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым.

«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», — цитирует Алхнайе Sport24.

Игрок перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды. Опция выкупа не предусмотрена.

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее в «Аль-Вахде» подтвердили переход Бакаева в клуб.