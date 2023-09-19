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Анцелиович: основная битва в CAS развернётся между юристами WADA и представителями Валиевой

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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о роли британского юриста Грэма Артура в деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Анцелиович: основная битва в CAS развернётся между юристами WADA и представителями Валиевой
  • РИА Новости

«Очевидно, он будет отстаивать позицию РУСАДА о том, что имела место незначительная вина или халатность спортсменки. Его позиция может повлиять на итоговое решение, но основная битва в CAS развернётся между юристами WADA и представителями Валиевой», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Напомним, что британский юрист уже представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел.

Слушания по делу 17-летней россиянки пройдут в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Фигуристка настаивает на своей невиновности в вопросе нарушения антидопинговых правил.

Станислав Поздняков призвал не рассчитывать на справедливый вердикт по делу Валиевой.

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