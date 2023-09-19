Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени

Представительница Тюменской области Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону 2023 года в Тюмени.

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