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Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени

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Представительница Тюменской области Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону 2023 года в Тюмени.
Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени
  • Gettyimages.ru

29-летняя россиянка с одним промахом преодолела дистанцию 15 км за 48 минут 25,3 секунды.

Второй финишировала биатлонистка Ирина Казакевич из Свердловской области, допустив три промаха и уступив лидеру 12,5 секунды.

Третье место заняла ещё одна биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко.

Ранее представитель Московской области Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

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