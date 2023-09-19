Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени
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29-летняя россиянка с одним промахом преодолела дистанцию 15 км за 48 минут 25,3 секунды.
Второй финишировала биатлонистка Ирина Казакевич из Свердловской области, допустив три промаха и уступив лидеру 12,5 секунды.
Третье место заняла ещё одна биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко.
Ранее представитель Московской области Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.