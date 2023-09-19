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Конькобежец Семирунний будет выступать за сборную Польши

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил о том, что Владимир Семирунний намерен выступать за сборную Польши.

«Мы получили заявление от него и бумагу из польской федерации о намерении выступать за них. Мы уведомили Минспорт, но необходимо оригинальное заявление спортсмена. О причинах решения он нас не уведомлял», — цитирует Гуляева ТАСС.

Напомним, что спортсмен является чемпионом России 2022 года на дистанции 10 000 м.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Елизавета Голубева подала заявление о переходе в сборную Казахстана.

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