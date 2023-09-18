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Наумов: по настрою «Локомотив» абсолютно разбалансированная команда

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущих успехах московской команды.

«По составу «Локомотив» готов конкурировать в этом сезоне, но по настрою и мотивации команда абсолютно разбалансированная. Нет огонька и задора», — цитирует Наумова «Чемпионат». 

Железнодорожники проиграли «Оренбургу» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (0:2). Мячи забили Иван Башич (85-я минута), Дмитрий Воробьёв (94-я). 

«Локо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (восемь) располагается на 11-й строчке.

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что столичный клуб зависим от игры нападающего Артёма Дзюбы.

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