Наумов: по настрою «Локомотив» абсолютно разбалансированная команда
«По составу «Локомотив» готов конкурировать в этом сезоне, но по настрою и мотивации команда абсолютно разбалансированная. Нет огонька и задора», — цитирует Наумова «Чемпионат».
Железнодорожники проиграли «Оренбургу» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (0:2). Мячи забили Иван Башич (85-я минута), Дмитрий Воробьёв (94-я).
«Локо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (восемь) располагается на 11-й строчке.
Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что столичный клуб зависим от игры нападающего Артёма Дзюбы.