Карпин о травме Литвинова: Абаскаль, видимо, не владеет информацией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Гильермо Абаскаль вводит в заблуждение своими высказываниями по поводу полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то и другое, как вы понимаете, не очень хорошо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Он также отметил, что между ним и его ассистентам не было никакого общения с Абаскалем ни до, ни после сбора российской национальной команды.

Испанский специалист заявил, что Литвинов не принял участия в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы, которую получил до вызова в сборную и не успел залечить. Испанский тренер выразил недовольство тем, что защитник провёл за национальную команду в товарищеской встрече 90 минут.

Ранее Абаскаль заверил, что в сборную России была отправлена информация по физическому состоянию Литвинова.