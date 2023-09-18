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Карпин о травме Литвинова: Абаскаль, видимо, не владеет информацией

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Гильермо Абаскаль вводит в заблуждение своими высказываниями по поводу полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то и другое, как вы понимаете, не очень хорошо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Он также отметил, что между ним и его ассистентам не было никакого общения с Абаскалем ни до, ни после сбора российской национальной команды.

Испанский специалист заявил, что Литвинов не принял участия в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы, которую получил до вызова в сборную и не успел залечить. Испанский тренер выразил недовольство тем, что защитник провёл за национальную команду в товарищеской встрече 90 минут.

Ранее Абаскаль заверил, что в сборную России была отправлена информация по физическому состоянию Литвинова.

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