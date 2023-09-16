Абаскаль: Литвинов не сыграет в матче РПЛ с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему защитник Руслан Литвинов не сможет принять участие в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи».

«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе. Ещё до национальной паузы у него было небольшое повреждение. Мы об этом говорили, но он провёл 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Красно-белые на своём поле примут «Сочи» 16 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск.

По итогам семи туров текущего чемпионата России «Спартак» занимает девятое место с десятью очками. «Сочи» с шестью баллами располагается на 12-й позиции.

Ранее Абаскаль объяснил, почему московский клуб расстался с нападающими Шамаром Николсоном и Кейта Бальде.