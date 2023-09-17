Абаскаль заявил, что «Спартак» уведомил сборную о травме Литвинова

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заверил, что в сборную России была отправлена информация по физическому состоянию защитника Руслана Литвинова.

«Они могут говорить, что хотят. От нас им было сообщение, это правда. Не надо это обсуждать сейчас. У него была проблема. Естественно, это воспаление увеличивалось. Он не может играть», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Абаскаль заявил, что Литвинов не принял участия в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы, которую получил до вызова в сборную и не успел залечить. Испанский тренер выразил недовольство тем, что защитник провёл за национальную команду в товарищеской встрече 90 минут.

Старший врач национальной команды Владимир Хайтин позже сообщил, что медицинский штаб «Спартака» не проинформировал о травме Литвинова.

Ранее Литвинов заявил, что Россия должна была выигрывать у Катара.