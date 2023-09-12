Литвинов: Россия должна была выигрывать у Катара
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«В целом вообще должны были выиграть. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться, потом опасные моменты были. Но это повод работать над собой ещё больше, потому что надо в таких играх выигрывать», — приводит слова Литвинова РИА Новости.
Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.
В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).
Ранее сборная России проиграла Египту во втором товарищеском матче.