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Литвинов: Россия должна была выигрывать у Катара

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Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал ничейный результат товарищеского матча с Катаром.
Литвинов: Россия должна была выигрывать у Катара
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В целом вообще должны были выиграть. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться, потом опасные моменты были. Но это повод работать над собой ещё больше, потому что надо в таких играх выигрывать», — приводит слова Литвинова РИА Новости.

Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Ранее сборная России проиграла Египту во втором товарищеском матче.

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