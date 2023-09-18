Сперцян: в детстве я мечтал играть за сборную России, но меня там никто не ждал

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему он решил представлять сборную Армении, а не России.

«Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Но потом всё менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал. Я сам принял решение. Меня спрашивают, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею», — заявил Сперцян в интервью YouTube-каналу Nobel.

Сперцян является выпускником академии «Краснодара».

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в девяти матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян назвал невозможным переход в другой клуб Российской премьер-лиги.