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Паралимпийка Галкина заявила, что терпела унижения от тренера семь лет

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Двукратный призёр чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту Елена Галкина рассказала, что на протяжении семи лет терпела унижения и оскорбления со стороны прежнего личного тренера.

«Я его терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я из интерната, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни. Я страдала из-за тренера, но он мне что-то дал, и я уважала его», — цитирует Галкину РИА Новости. 

В последние годы спортсменка тренируется под руководством Александра Лагутина. Фамилию предыдущего наставника не называет. На чемпионате мира 2021 года россиянка завоевала серебряную и бронзовую награды. На счету Галкиной также победа на чемпионате Европы 2019 года.  

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала Международный паралимпийский комитет (IPC) за намерение навсегда остановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

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